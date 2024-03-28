Работника ТЦК отдали под суд по обвинению в торговле "белыми билетами"
Работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении сотрудника Раздельнянского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, который совместно с правоохранителем обещали за деньги помочь уклонистам избежать призыва.
Источник: ГБР
Детали: Бюро сообщает, что обвинительный акт направлен в суд.
Следователи установили, что работник военкомата через своего знакомого правоохранителя предложил военнообязанному мужчине "помочь" в выдаче документов о непригодности к службе.
Обвиняемый даже предоставил "выбор": оформить непригодность из-за брака с женщиной с инвалидностью, или ограничение по состоянию здоровья.
О его разоблачении ГБР сообщало в начале февраля 2024 года.
5 февраля 2024 года дельца с ТЦК и его посредника-правоохранителя задержали во время получения 7 тыс. долларов США за "услугу".