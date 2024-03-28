Тривога по всій Україні: в Росії годину літав носій "Кинджала"
Четвер, 28 березня 2024, 12:10
На всій території України 28 березня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала годину.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Деталі: Відбої пішли приблизно за годину – о 13.10.