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Тривога по всій Україні: в Росії годину літав носій "Кинджала"

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 12:10
Тривога по всій Україні: в Росії годину літав носій Кинджала
ілюстративне фото

На всій території України 28 березня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала годину.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Деталі: Відбої пішли приблизно за годину – о 13.10.

Теми: повітряна тривога
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