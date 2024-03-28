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Тревога по всей Украине: в России час летал носитель "Кинжала"

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 марта 2024, 12:10
Тревога по всей Украине: в России час летал носитель Кинжала
иллюстративное фото

На всей территории Украины 28 марта объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась час.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).

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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Детали: Отбои пошли примерно через час - в 13.10.

Темы: воздушная тревога
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