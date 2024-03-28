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На кордоні затримали "багатодітного батька" литовських дітей

Анастасія ПроцЧетвер, 28 березня 2024, 12:48
На кордоні затримали багатодітного батька литовських дітей
Фото: Державна прикордонна служба України

На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, який за $4500 купив підроблені документи та видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Під час перетину кордону 26-річний житель Тернополя надав на паспортний контроль три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей.

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Чоловік повідомив, що їде на побачення із сином 2018 року народження та двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року. Згідно наданих документів усі троє дітей народилися в Литві".

Деталі: Повідомляється, що під час перевірки прикордонники з’ясували, що надані документи сфальшовані. За даними ДПСУ, за 11 місяців до народження двійні затриманий жодного разу не покидав Україну, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка, ніколи не була на території України.

Згодом зловмисник зізнався, що через один із телеграм каналів знайшов людей, які 4500 доларів виготовили йому документи та запевнили, що з ними він зможе перетнути кордон.

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Прикордонники відмовили чоловіку підозру в підробленні документів. За це йому загрожує кримінальна відповідальність. 



Теми: Прикордонна служба
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