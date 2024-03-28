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На границе задержали "многодетного отца" литовских детей

Анастасия ПроцЧетверг, 28 марта 2024, 12:48
На границе задержали многодетного отца литовских детей
Фото: Государственная пограничная служба Украины

На границе с Венгрией пограничники задержали 26-летнего мужчину, который за $4500 купил поддельные документы и выдавал себя за многодетного отца трех литовских детей.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Во время пересечения границы 26-летний житель Тернополя предоставил на паспортный контроль три нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей.

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Мужчина сообщил, что едет на свидание с сыном 2018 года рождения и двойней дочерей, которые якобы родились в сентябре 2022 года. Согласно предоставленным документам все трое детей родились в Литве".

Детали: Сообщается, что во время проверки пограничники выяснили, что предоставленные документы сфальсифицированы. По данным ГПСУ, за 11 месяцев до рождения двойни задержанный ни разу не покидал Украину, а указанная в свидетельствах о рождении детей женщина, никогда не была на территории Украины.

Впоследствии злоумышленник признался, что через один из телеграмм каналов нашел людей, которые за 4500 долларов изготовили ему документы и заверили, что с ними он сможет пересечь границу.

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Пограничники отказали мужчине в подозрении в подделке документов. За это ему грозит уголовная ответственность.



Темы: Пограничная служба
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