Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала російського "крота", який намагався шпигувати за десантниками

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 13:14
СБУ затримала російського крота, який намагався шпигувати за десантниками
фото ОГП

У Києві затримали поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової.

Реклама:

У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ, зазначають у спецслужбі. В такий спосіб він сподівався розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.

Фігуранта затримали, коли він проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління Генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері.

 
 

Під час затримання у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, зазначають в ОГП.

Теми: СБУдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

СБУ
СБУ: Агент ворога хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі
Імперія нерухомості, креветки, реп: колишній топ із СБУ просить грантові гроші – hromadske
Готували ракетні удари по Київській телевежі й підрозділах Генштабу: СБУ викрила двох агентів РФ
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: