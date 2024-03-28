СБУ затримала російського "крота", який намагався шпигувати за десантниками

У Києві затримали поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової.

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У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ, зазначають у спецслужбі. В такий спосіб він сподівався розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.

Фігуранта затримали, коли він проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ.

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За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління Генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері.

Під час затримання у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, зазначають в ОГП.