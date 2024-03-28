СБУ задержала российского "крота", который пытался шпионить за десантниками

В Киеве задержали пособника российской спецслужбы, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой.

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В дальнейшем фигурант должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ, отмечают в спецслужбе. Таким образом он надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружении, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников.

Фигуранта задержали, когда он проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ.

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По данным следствия, задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации.

Чиновник был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра главного управления Генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ).

Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий. До этого российская спецслужба давала ему "испытательные" задания еще во время его работы в военной администрации. Коммуникацию с агрессором он поддерживал через анонимный чат в мессенджере.

Во время задержания у предателя изъяли мобильный телефон с доказательствами его переписки с агрессором.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, отмечают в ОГП.