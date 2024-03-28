Глава МЗС Латвії оголосив про відставку після скандалу зі спецрейсами

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш у четвер заявив про свою відставку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: 28 березня Каріньш зустрівся з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, щоб обговорити ситуацію з використанням приватних рейсів для робочих поїздок, коли він очолював попередній уряд.

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Після зустрічі Каріньш зробив коротку заяву для ЗМІ, в якій повідомив, що поінформував Сіліню про свою відставку. Він сказав, що залишить посаду 10 квітня, коли Сейм прийме рішення про його відсторонення.

За неофіційною інформацією порталу Delfi, наступницею Каріньша може стати депутатка Сейму Занда Калніня-Лукашевіца, яка має багаторічний досвід роботи у сфері закордонних справ і раніше обіймала посаду парламентського секретаря в Міністерстві закордонних справ.

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