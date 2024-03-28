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Глава МЗС Латвії оголосив про відставку після скандалу зі спецрейсами

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 14:20
Глава МЗС Латвії оголосив про відставку після скандалу зі спецрейсами
Кріш'яніс Каріньш. фото з Facebook політика

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш у четвер заявив про свою відставку. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: 28 березня Каріньш зустрівся з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, щоб обговорити ситуацію з використанням приватних рейсів для робочих поїздок, коли він очолював попередній уряд.

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Після зустрічі Каріньш зробив коротку заяву для ЗМІ, в якій повідомив, що поінформував Сіліню про свою відставку. Він сказав, що залишить посаду 10 квітня, коли Сейм прийме рішення про його відсторонення.

За неофіційною інформацією порталу Delfi, наступницею Каріньша може стати депутатка Сейму Занда Калніня-Лукашевіца, яка має багаторічний досвід роботи у сфері закордонних справ і раніше обіймала посаду парламентського секретаря в Міністерстві закордонних справ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Генеральна прокуратура Латвії 23 березня розпочала кримінальний процес щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра.
  • Прем'єрка Евіка Сіліня раніше сформувала комісію для оцінки відповідальності посадовців у зв'язку з польотами свого однопартійця та глави МЗС, які викликали широку критику з боку громадськості.
  • Згідно з узагальненими даними, Каріньш літав спецрейсами для участі в заходах не 18, а щонайменше 36 разів. На це було витрачено понад 1,3 мільйона євро.
  • Каріньш заявляв, що не збирається йти у відставку на тлі скандалу зі спецрейсами. Він наголошував, що завдяки їм він зміг максимально швидко зустрітися зі світовими лідерами в складних логістичних умовах і тим самим зміцнити роль Латвії в ЄС і НАТО. 
  • Каріньш – другий номер у списку партії "Нова Єдність" на майбутніх виборах до Європарламенту.

Теми: Латвіяскандал
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