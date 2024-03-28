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Глава МИД Латвии объявил об отставке после скандала со спецрейсами

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 28 марта 2024, 14:20
Глава МИД Латвии объявил об отставке после скандала со спецрейсами
Кришьянис Кариньш. фото из Facebook политика

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в четверг заявил о своей отставке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: 28 марта Кариньш встретился с премьер-министром Эвикой Силиней, чтобы обсудить ситуацию с использованием частных рейсов для рабочих поездок, когда он возглавлял предыдущее правительство.

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После встречи Кариньш сделал короткое заявление для СМИ, в котором сообщил, что проинформировал Силиню о своей отставке. Он сказал, что покинет пост 10 апреля, когда Сейм примет решение о его отстранении.

По неофициальной информации портала Delfi, преемницей Кариньша может стать депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица, которая имеет многолетний опыт работы в сфере иностранных дел и ранее занимала должность парламентского секретаря в Министерстве иностранных дел.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Генеральная прокуратура Латвии 23 марта начала уголовный процесс в отношении возможной растраты средств в связи с использованием Кариньшем частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.
  • Премьер Эвика Силиня ранее сформировала комиссию для оценки ответственности должностных лиц в связи с полетами своего однопартийца и главы МИД, которые вызвали широкую критику со стороны общественности.
  • Согласно обобщенным данным, Кариньш летал спецрейсами для участия в мероприятиях не 18, а по меньшей мере 36 раз. На это было потрачено более 1,3 миллиона евро.
  • Кариньш заявлял, что не собирается уходить в отставку на фоне скандала со спецрейсами. Он подчеркивал, что благодаря им он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО.
  • Кришьянис Кариньш – второй номер в списке партии "Новое Единство" на предстоящих выборах в Европарламент.

Темы: Латвияскандал
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