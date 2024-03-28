Глава МИД Латвии объявил об отставке после скандала со спецрейсами

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в четверг заявил о своей отставке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: 28 марта Кариньш встретился с премьер-министром Эвикой Силиней, чтобы обсудить ситуацию с использованием частных рейсов для рабочих поездок, когда он возглавлял предыдущее правительство.

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После встречи Кариньш сделал короткое заявление для СМИ, в котором сообщил, что проинформировал Силиню о своей отставке. Он сказал, что покинет пост 10 апреля, когда Сейм примет решение о его отстранении.

По неофициальной информации портала Delfi, преемницей Кариньша может стать депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица, которая имеет многолетний опыт работы в сфере иностранных дел и ранее занимала должность парламентского секретаря в Министерстве иностранных дел.

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