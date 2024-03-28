The Economist: Із настанням літа Росія може готувати новий великий наступ

Із настанням літа зростає загроза нового масштабного наступу російських окупаційних військ по всій довгій лінії фронту, пише британське видання The Economist.

Джерело: The Economist

Деталі: Статтю із назвою "Росія готується до нового великого наступу вздовж довгої лінії фронту" видання опублікувало у четвер.

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У ній автори вказують, що весна принесла на фронт деяке призупинення бойових дій через неможливість техніки просуватися вологою землею.

"Але це не триватиме довго. З переходом весни в літо є побоювання, що Росія розпочне новий великий наступ, як це було минулого року. І здатність України стримати його цього разу виглядає набагато менш ймовірним, ніж тоді. Саме тому їй необхідно терміново мобілізувати більше військ і побудувати більш надійну оборону на лінії фронту", - йдеться у матеріалі.

Автори також вказують, що зволікання із вирішення надання необхідної військової допомоги зі сторони США і Європи становить ризики, оскільки Росія "може прорвати недостатні оборонні лінії України".

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"Проте Україна не може просто звинувачувати своїх союзників. Вона також припустилася помилок. Однією з них є її провал у питанні людської сили. Росія готується до чергової хвилі мобілізації з метою наступного великого наступу. Терористичний напад на московський концертний зал 22 березня може насправді полегшити це завдання для Володимира Путіна, який використовує його для того, щоб заявити, що Росія повинна бути сильною перед обличчям кровожерливих ворогів", - сказано у матеріалі.

Автори також пишуть, що Україна "дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій", а "уряд все ще мріє про новий контрнаступ і боїться думки, що нинішня лінія фронту може перетворитися на щось на кшталт кордону".

"Думка про те, що ця лінія може стати основою для майбутніх мирних переговорів, - це саме те, чого пан Зеленський хотів би уникнути. Але небезпека зараз настільки велика, що це найменш поганий варіант", - пише The Economist.

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