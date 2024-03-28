Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

The Economist: Із настанням літа Росія може готувати новий великий наступ

Олександр ШумілінЧетвер, 28 березня 2024, 14:34
The Economist: Із настанням літа Росія може готувати новий великий наступ
Фото: Генштаб

Із настанням літа зростає загроза нового масштабного наступу російських окупаційних військ по всій довгій лінії фронту, пише британське видання The Economist.

Джерело: The Economist

Деталі: Статтю із назвою "Росія готується до нового великого наступу вздовж довгої лінії фронту" видання опублікувало у четвер.

Реклама:

У ній автори вказують, що весна принесла на фронт деяке призупинення бойових дій через неможливість техніки просуватися вологою землею.

"Але це не триватиме довго. З переходом весни в літо є побоювання, що Росія розпочне новий великий наступ, як це було минулого року. І здатність України стримати його цього разу виглядає набагато менш ймовірним, ніж тоді. Саме тому їй необхідно терміново мобілізувати більше військ і побудувати більш надійну оборону на лінії фронту", - йдеться у матеріалі.

Автори також вказують, що зволікання із вирішення надання необхідної військової допомоги зі сторони США і Європи становить ризики, оскільки Росія "може прорвати недостатні оборонні лінії України".  

ВІДЕО ДНЯ

"Проте Україна не може просто звинувачувати своїх союзників. Вона також припустилася помилок. Однією з них є її провал у питанні людської сили. Росія готується до чергової хвилі мобілізації з метою наступного великого наступу. Терористичний напад на московський концертний зал 22 березня може насправді полегшити це завдання для Володимира Путіна, який використовує його для того, щоб заявити, що Росія повинна бути сильною перед обличчям кровожерливих ворогів", - сказано у матеріалі.

Автори також пишуть, що Україна "дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій", а "уряд все ще мріє про новий контрнаступ і боїться думки, що нинішня лінія фронту може перетворитися на щось на кшталт кордону".

"Думка про те, що ця лінія може стати основою для майбутніх мирних переговорів, - це саме те, чого пан Зеленський хотів би уникнути. Але небезпека зараз настільки велика, що це найменш поганий варіант", - пише The Economist.

Передісторія:

  • У четвер Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідають дійсності.

Теми: РосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоДШВ показали, як січеславські десантники знищили колону ворожої техніки

Після скандалу з поцілунками в кабінеті очільник ТЦК попросився в бойову частину

У роботі monobank стався масштабний збій

фото, відеоУ російському Єкатеринбурзі сталася пожежа на "Уралмашзаводі": запалав цех, очевидці чули вибух

Іран попереджав Росію про загрозу теракту ще до нападу на "Крокус Сіті Хол" − ЗМІ

Допомога в кредит − спікер Джонсон анонсував нововведення у проєкті підтримки України

Усі новини...

Читайте УП В Google News

СБУ затримала російського "крота", який намагався шпигувати за десантниками
Дрони, боєприпаси й гранатомети: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України
У Херсоні росіяни обстріляли таксі: водій загинув, ще 2 людей поранено
В окупованому Криму впав російський бойовий літак
Останні новини
16:51
ВідеоВ РФ спалахнуло ще одне підприємство: під Москвою горить завод електроізоляції
16:45
У березні "Укрзалізниця" встановила рекорд з перевезень вантажів
16:44
Колектор зазнав пошкодження у Дарницькому районі Києва: рух транспорту обмежили
16:30
Переплутали жінок: у Чехії лікарі помилково зробили аборт не тій пацієнтці
16:25
У Німеччині заявили, що РФ посилила дезінформацію про Україну в Європі
16:04
анонсКонференція "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"
15:59
Вчені випадково створили ембріон шестиногої миші: як це допоможе майбутнім дослідженням
15:56
Зростання мінімалки, зміни для водіїв та заборона на риболовлю: що змінилось з 1 квітня в Україні
15:52
фотоВ окупованому Старобільську підірвали авто колаборанта Чайки: він помер на місці
15:29
Каховське водосховище заростає вербами: чому це важливо для екосистеми
Усі новини...
Реклама: