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Центр протидії дезінформації: Наступ ворога на Харків наразі неможливий

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 12:34
Центр протидії дезінформації: Наступ ворога на Харків наразі неможливий
ілюстрація ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідають дійсності.

Джерело: керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "У Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії "пропаганда страху".

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Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози соловйова - поки лише розмови. Це ІПсО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами".

Деталі: Коваленко наголосив, що Сили оборони готові до всіх можливих загроз.

Що передувало: Видання "Медуза", з посиланням на близькі до Кремля джерела, писало, що російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО". 

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Теми: Харківпропагандавійна
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