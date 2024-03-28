Центр протидії дезінформації: Наступ ворога на Харків наразі неможливий

Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідають дійсності.

Джерело: керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "У Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії "пропаганда страху".

Реклама:

Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози соловйова - поки лише розмови. Це ІПсО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами".

Деталі: Коваленко наголосив, що Сили оборони готові до всіх можливих загроз.

Що передувало: Видання "Медуза", з посиланням на близькі до Кремля джерела, писало, що російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО".