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На Київщині через пожежу загинула жінка і дитина, ще двох дітей — врятували

Анастасія ПроцЧетвер, 28 березня 2024, 15:14
На Київщині через пожежу загинула жінка і дитина, ще двох дітей — врятували
Скрін з відео ДСНС Київщини

27 березня у Київській області під час пожежі в будинку загинули жінка та 7-річний хлопчик. Ще двох дітей врятували рятували.

Джерело: сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій

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Деталі: Повідомляється, що вчора в селі Гоголів Броварського району спалахнув житловий будинок. Коли на місце прибули рятувальники, то біля будинку у вогні вони побачили хлопчика, який вибрався з дому, вибивши рукою шибку. Його забрала "швидка".

Всередині помешкання залишалися – жінка та двоє дітей. Працівники ДСНС знайшли їх непритомними та винесли на свіже повітря.

Дослівно: "Вогонь забрав життя матері 1982 р.н. і молодшого сина 2017 р.н. 

ВІДЕО ДНЯ

Дівчинці 2011 р.н. надзвичайники надали домедичну допомогу, вона опритомніла та почала дихати. Дитину ушпиталили до Броварської центральної районної лікарні".



Теми: Київська областьпожежажертви
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