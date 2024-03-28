На Киевщине из-за пожара погибла женщина и ребенок, еще двоих детей — спасли

27 марта в Киевской области во время пожара в доме погибли женщина и 7-летний мальчик. Еще двух детей спасли.

Источник: сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

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Детали: Сообщается, что вчера в селе Гоголев Броварского района вспыхнул жилой дом. Когда на место прибыли спасатели, то возле дома в огне они увидели мальчика, который выбрался из дома, выбив рукой стекло. Его забрала "скорая".

Внутри помещения оставались - женщина и двое детей. Работники ГСЧС нашли их без сознания и вынесли на свежий воздух.

Дословно: "Огонь унес жизни матери 1982 г.р. и младшего сына 2017 г.р.

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Девочке 2011 г.р. чрезвычайники оказали домедицинскую помощь, она пришла в себя и начала дышать. Ребенка госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу".





