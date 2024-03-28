Синоптики попередили мешканців Київщини про неприємні сюрпризи погоди
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Київщині – сильний поривчастий вітер, який очікується в п'ятницю 29 березня.
Джерело: Укргідрометцентр у Facebook, КМВА
Деталі: За прогнозами синоптиків, у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі – невеликий, вдень – помірний дощ.
Водночас вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень – пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.
У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.
В області 29 березня вдень пориви вітру до 15-20 м/с.
Синоптики нагадують, що це перший рівень небезпечності.
Дослівно КМВА: "Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:
• намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
• тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
• не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
• щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
• приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю".