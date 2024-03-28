Синоптики попередили мешканців Київщини про неприємні сюрпризи погоди

Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Київщині – сильний поривчастий вітер, який очікується в п'ятницю 29 березня.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook, КМВА

Деталі: За прогнозами синоптиків, у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі – невеликий, вдень – помірний дощ.

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Водночас вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень – пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

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В області 29 березня вдень пориви вітру до 15-20 м/с.

Синоптики нагадують, що це перший рівень небезпечності.

Дослівно КМВА: "Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:

• намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

• тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

• не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

• щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

• приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю".