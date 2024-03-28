Синоптики предупредили жителей Киевской области о неприятных сюрпризах погоды

Украинский гидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Киевщине - сильном порывистом ветре, который ожидается в пятницу 29 марта.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook, КГВА

Детали: По прогнозам синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью - небольшой, днем - умеренный дождь.

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В то же время ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем - порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

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В области 29 марта днем порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптики напоминают, что это первый уровень опасности.

Дословно КГВА: "Учитывая сильный ветер, придерживайтесь следующих правил безопасности: