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Синоптики предупредили жителей Киевской области о неприятных сюрпризах погоды

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 марта 2024, 15:34
Синоптики предупредили жителей Киевской области о неприятных сюрпризах погоды
инфографика Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Киевщине - сильном порывистом ветре, который ожидается в пятницу 29 марта.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook, КГВА

Детали: По прогнозам синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью - небольшой, днем - умеренный дождь.

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В то же время ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем - порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

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В области 29 марта днем порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптики напоминают, что это первый уровень опасности.

Дословно КГВА: "Учитывая сильный ветер, придерживайтесь следующих правил безопасности:

  • старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
  • держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;
  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу".

Темы: погодаКиевская область
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