Синоптики предупредили жителей Киевской области о неприятных сюрпризах погоды
Четверг, 28 марта 2024, 15:34
Украинский гидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Киевщине - сильном порывистом ветре, который ожидается в пятницу 29 марта.
Источник: Укргидрометцентр в Facebook, КГВА
Детали: По прогнозам синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью - небольшой, днем - умеренный дождь.
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В то же время ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем - порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.
В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
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В области 29 марта днем порывы ветра до 15-20 м/с.
Синоптики напоминают, что это первый уровень опасности.
Дословно КГВА: "Учитывая сильный ветер, придерживайтесь следующих правил безопасности:
- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу".