Дрони, боєприпаси й гранатомети: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України

28 березня Німеччина оголосила про передачу нової партії військової допомоги Україні, до неї увійшли артилерійські й танкові боєприпаси, дрони, гранатомети та машини розмінування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на уряд ФРН.

Деталі: У новій партії допомоги Україна отримала 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, боєприпаси до танків Leopard 2A6, а також 14 розвідувальних БпЛА Vector та 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun.

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Крім того, ФРН передала 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog, 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog, 6 машин розмінування WISENT 1, 2 мостоукладачі BEAVER, один інженерний БРЕМ Bergepanzer 2, один БРЕМ 2A1 Dachs, 9 мінних тралів, 3 автомобілі для охорони кордону та 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.

У пакеті також згадуються система спостереження SATCOM, 330 інфрачервоних камер, 2 056 гранатометів RGW90 Matador та 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо та 2 аварійні електрогенератори.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явились ракети до систем ЗРК Patriot, 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.

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Раніше повідомляли, що Німеччина в найближчі дні планує передати Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу.

Перед цим Німеччина оголосила, що підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.