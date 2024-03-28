Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині ТЦК звернулися в поліцію: просять доставити близько 30 тисяч людей до військкоматів

Альона Мазуренко Четвер, 28 березня 2024, 17:06
На Полтавщині ТЦК звернулися в поліцію: просять доставити близько 30 тисяч людей до військкоматів
ПОВІСТКА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, УП

У Полтавській області до відділів ТЦК та СП не з'явилися близько 30 тисяч людей. У ТЦК звернулися щодо у поліцію із закликом доставити цих людей до військкоматів.

Джерело: речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК".

Реклама:

Деталі: Істомін уточнив, що звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями. 

Йдеться про "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Теми: Полтавська областьТЦКполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоДШВ показали, як січеславські десантники знищили колону ворожої техніки

Після скандалу з поцілунками в кабінеті очільник ТЦК попросився в бойову частину

У роботі monobank стався масштабний збій

фото, відеоУ російському Єкатеринбурзі сталася пожежа на "Уралмашзаводі": запалав цех, очевидці чули вибух

Іран попереджав Росію про загрозу теракту ще до нападу на "Крокус Сіті Хол" − ЗМІ

Допомога в кредит − спікер Джонсон анонсував нововведення у проєкті підтримки України

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Полтавська область
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,6 бала
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
Росіяни вночі атакували Полтавщину − на промисловому об’єкті вирувала пожежа
Останні новини
16:51
ВідеоВ РФ спалахнуло ще одне підприємство: під Москвою горить завод електроізоляції
16:45
У березні "Укрзалізниця" встановила рекорд з перевезень вантажів
16:44
Колектор зазнав пошкодження у Дарницькому районі Києва: рух транспорту обмежили
16:30
Переплутали жінок: у Чехії лікарі помилково зробили аборт не тій пацієнтці
16:25
У Німеччині заявили, що РФ посилила дезінформацію про Україну в Європі
16:04
анонсКонференція "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"
15:59
Вчені випадково створили ембріон шестиногої миші: як це допоможе майбутнім дослідженням
15:56
Зростання мінімалки, зміни для водіїв та заборона на риболовлю: що змінилось з 1 квітня в Україні
15:52
фотоВ окупованому Старобільську підірвали авто колаборанта Чайки: він помер на місці
15:29
Каховське водосховище заростає вербами: чому це важливо для екосистеми
Усі новини...
Реклама: