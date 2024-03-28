На Полтавщині ТЦК звернулися в поліцію: просять доставити близько 30 тисяч людей до військкоматів

У Полтавській області до відділів ТЦК та СП не з'явилися близько 30 тисяч людей. У ТЦК звернулися щодо у поліцію із закликом доставити цих людей до військкоматів.

Джерело: речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК".

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Деталі: Істомін уточнив, що звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями.

Йдеться про "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".