Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Полтавщине ТЦК обратились в полицию: просят доставить около 30 тысяч человек в военкоматы

Алена МазуренкоЧетверг, 28 марта 2024, 17:06
На Полтавщине ТЦК обратились в полицию: просят доставить около 30 тысяч человек в военкоматы
ПОВЕСТКА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, УП

В Полтавской области в отделы ТЦК и СП не явились около 30 тысяч человек. В ТЦК обратились в полицию с призывом доставить этих людей в военкоматы.

Источник: представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, который нарушил административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не оплатил штраф, то тогда обращение по доставке. Обычно, это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК".

Реклама:

Детали: Истомин уточнил, что обращение в полицию подали в отношении тех, кто совершил административное правонарушение по двум статьям.

Речь идет о "Нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета" и "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Темы: Полтавская областьТЦКполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Полтавская область
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
Россияне ночью атаковали Полтавщину − на промышленном объекте вспыхнул пожар
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: