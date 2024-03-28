На Полтавщине ТЦК обратились в полицию: просят доставить около 30 тысяч человек в военкоматы

В Полтавской области в отделы ТЦК и СП не явились около 30 тысяч человек. В ТЦК обратились в полицию с призывом доставить этих людей в военкоматы.

Источник: представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, который нарушил административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не оплатил штраф, то тогда обращение по доставке. Обычно, это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК".

Реклама:

Детали: Истомин уточнил, что обращение в полицию подали в отношении тех, кто совершил административное правонарушение по двум статьям.

Речь идет о "Нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета" и "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".