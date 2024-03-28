Зеленський анонсував новий наступ Росії. Путін піде на Харків? Зміна тактики обстрілів / ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться ТОК-ШОУ "Українська правда". Роман Кравець разом з гостями:

- Роман Лозинський, народний депутат, фракція "Голос"

- Дана Ярова, радниця заступника Міністра оборони України

- Анатолій Храпчинський, експерт з авіації

- Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи"

- Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго"

- Ігор Терехов, міський голова Харкова

- Сергій Дібров, речник 21-ї окремої механізованої бригади

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