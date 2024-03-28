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Зеленський анонсував новий наступ Росії. Путін піде на Харків? Зміна тактики обстрілів / ТОК-ШОУ УП

Четвер, 28 березня 2024, 20:17
Зеленський анонсував новий наступ Росії. Путін піде на Харків? Зміна тактики обстрілів / ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться ТОК-ШОУ "Українська правда". Роман Кравець разом з гостями:

- Роман Лозинський, народний депутат, фракція "Голос"
- Дана Ярова, радниця заступника Міністра оборони України
- Анатолій Храпчинський, експерт з авіації
- Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи"
- Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго"
- Ігор Терехов, міський голова Харкова
- Сергій Дібров, речник 21-ї окремої механізованої бригади

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Обговорить актуальні теми цього тижня:

- Під прицілом енергетична інфраструктура: чому Росія активізувала масовані удари по Україні? Що відбувається в Харкові?

- Терор прикордоння. Навіщо ворог знищує села на Сумщині та Харківщині

ВІДЕО ДНЯ

- Путін готує новий наступ. Зеленський розповів коли Росія завдасть удару та чи готові ми до цього. Ворог знову спробує піти на Харків?

Не пропустіть!

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