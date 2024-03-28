Зеленский анонсировал новое наступление России. Путин пойдет на Харьков? Изменение тактики обстрелов / ТОК-ШОУ УП
В скором времени начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями:
- Роман Лозинский, народный депутат, фракция "Голос"
- Дана Яровая, советница заместителя Министра обороны Украины
- Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации
- Максим Морозов, боец "Легиона Свободы"
- Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго"
- Игорь Терехов, городской голова Харькова
- Сергей Дибров, представитель 21-й отдельной механизированной бригады
Обсудят актуальные темы этой недели:
- Под прицелом энергетическая инфраструктура: почему Россия активизировала массированные удары по Украине? Что происходит в Харькове?
- Террор приграничья. Зачем враг уничтожает села на Сумщине и Харьковщине
- Путин готовит новое наступление. Зеленский рассказал, когда Россия нанесет удар и готовы ли мы к этому. Враг снова попытается пойти на Харьков?
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