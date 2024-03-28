Зеленский анонсировал новое наступление России. Путин пойдет на Харьков? Изменение тактики обстрелов / ТОК-ШОУ УП

В скором времени начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями:

- Роман Лозинский, народный депутат, фракция "Голос"

- Дана Яровая, советница заместителя Министра обороны Украины

- Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации

- Максим Морозов, боец "Легиона Свободы"

- Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго"

- Игорь Терехов, городской голова Харькова

- Сергей Дибров, представитель 21-й отдельной механизированной бригады

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