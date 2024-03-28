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Прем’єр Бельгії: Деяким євродепутатам платили за поширення роспропаганди

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 28 березня 2024, 21:07
Прем’єр Бельгії: Деяким євродепутатам платили за поширення роспропаганди
Олександр Де Кроо Фото: скріншот відео

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на тлі викриття проросійської мережі впливу в ЄС заявив, що деяким депутатам Європейського парламенту платили за поширення російської пропаганди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Під час дебатів у парламенті Бельгії Де Кроо розповів про "тісну співпрацю" бельгійських і чеських спецслужб, пов’язану з викриттям російської пропагандистської мережі.

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"Наприклад, стало відомо, що Росія зверталася до депутатів Європарламенту, а також платила їм, щоб вони просували тут російську пропаганду", – додав бельгійський прем’єр, не називаючи імен депутатів.

Речник Де Кроо уточнив Politico, що виступ прем'єра Бельгії стосувався рішення чеського уряду накласти санкції на сайт Voice of Europe, який Прага назвала частиною проросійської операції впливу.

Представниця Європейського парламенту Дельфіна Колар сказала, що відомство наразі "вивчає висновки" чеської влади щодо Voice of Europe.

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Окрім цього порталу, до санкційного списку Чехії потрапили Віктор Медведчук і пропагандист родом з України Артем Марчевський, які нібито стояли за пропагандистською кампанією.

За даними чеської служби цивільної контррозвідки, мережа працювала з політиками в Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, намагаючись вплинути на вибори до Європарламенту.

Теми: Бельгіяпропаганда
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