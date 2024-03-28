Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Бельгии: Некоторым евродепутатам платили за распространение роспропаганды

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 28 марта 2024, 21:07
Премьер Бельгии: Некоторым евродепутатам платили за распространение роспропаганды
Александр Де Кроо Фото: скриншот видео

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на фоне разоблачения пророссийской сети влияния в ЕС заявил, что некоторым депутатам Европейского парламента платили за распространение российской пропаганды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Во время дебатов в парламенте Бельгии Де Кроо рассказал о "тесном сотрудничестве" бельгийских и чешских спецслужб, связанном с разоблачением российской пропагандистской сети.

Реклама:

"Например, стало известно, что Россия обращалась к депутатам Европарламента, а также платила им, чтобы они продвигали здесь российскую пропаганду", – добавил бельгийский премьер, не называя имен депутатов.

Представитель Де Кроо уточнил Politico, что выступление премьера Бельгии касалось решения чешского правительства наложить санкции на сайт Voice of Europe, который Прага назвала частью пророссийской операции влияния.

Представительница Европейского парламента Дельфина Колар сказала, что ведомство сейчас "изучает выводы" чешских властей относительно Voice of Europe.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме этого портала, в санкционный список Чехии попали Виктор Медведчук и пропагандист родом из Украины Артем Марчевский, которые якобы стояли за пропагандистской кампанией.

По данным чешской службы гражданской контрразведки, сеть работала с политиками в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, пытаясь повлиять на выборы в Европарламент.

Темы: Бельгияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Бельгия
Конфискация российских активов: как Бельгия хочет оставить себе 5 млрд евро, заработанных на войне в Украине
Бельгия выслала десятки российских шпионов за последние месяцы – премьер
Бельгия готова профинансировать украинские оборонные нужды прибылью от росактивов
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: