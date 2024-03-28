Зеленський заявив, що Україна не зможе виграти без допомоги США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе виграти у війні проти Росії без американської допомоги.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CBS News

У Зеленського запитали, чи програє Україна без допомоги США.

Реклама:

Пряма мова: "Це правда. Ми програємо. Не за один день. Звичайно, ми втратимо якісь наші території... Для нас це буде великим викликом, як потім все це повертати. Для нас це великі жертви. Повертати території - це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші, але ми знаємо, що Путін хоче повністю нас зруйнувати.

Всі його меседжі говорять про те, що він же не визнає Україну, українців; не визнає, що ми існуємо. Для нього ми сателіт Російської Федерації. Зараз ми. Потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща. Потім Німеччина, мінімум половина Німеччини. Він повернеться, він не пробачить їм ті 80-ті, а потім 90-ті роки.

Не треба змінювати його думку. Треба змінювати його. Замінювати його".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також, за словами Зеленського, Україні дуже потрібні американські ППО. Він зазначив, що наразі всі системи ППО, які є в України, були привезені з Європи.

Президент зазначив, що в США є системи Patriot і 5-7 таких систем "захистять індустріальні платформи в Україні".

Він додав, що 75-80% фіндопомоги США залишаються у країні, адже вся зброя або належить, або виробляється там.