Масштабна повітряна тривога: летіли ударні БпЛА та ракети

Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Про загрозу повідомили на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині.

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Пізніше дрони залетіли і з півдня. Триває небезпека для Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

О 21:57 військові уточнили, що ворожі ударні БпЛА рухаються на Полтавщині у напрямку Черкаської області; на Чернігівщині/Сумщині у південно-західному напрямку; на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області та на межі Харківської та Дніпропетровської областей.

Також ворожі БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей курсують у західному напрямку, група БпЛА з Херсонщини йде у напрямку Дніпропетровської області.

ВІДЕО ДНЯ

О 22:11 про загрозу ударних БпЛА повідомили на Київщині.

О 22:49 повідомили, що "Шахеди" з Чернігівської області курсують у напрямку півночі Київщини. Також про загрозу повідомили на Кіровоградщині.

У Київській ОВА повідомили, що у регіоні працюють сили ППО.

О 23:14 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА у напрямку міста Черкас. Кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху у місті.

О 23:24 попередили про загрозу Кривий Ріг.

О 23:35 повідомили про керовані авіаційні ракети на Дніпропетровщині у північному напрямку.

О 23:48 повідомили про ракети на Кам'янське.

О 23:55 повітряну тривогу оголосили на Вінниччині через загрозу застосування ударних БпЛА.

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00.05 стало відомо про ударні БпЛА з Миколаївської та Кіровоградської областей у напрямку Вінниччини.

00.27 рух ударних БпЛА було зафіксовано на півдні Вінницької області, вони летіли у західному напрямку.

00.48 У Чернівецькій області виникла загроза застосування ударних БпЛА.

1.05 виникла загроза ударних БпЛА Хмельниччині.

1.27 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних БпЛА:

Хмельниччина - БпЛА у західному напрямку.

Вінниччина - БпЛА північно-західним курсом.

БпЛА з Кіровоградської у напрямку Вінницької області.

1.35 зафіксовано рух ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

1.50 у Харківській області виникла ракетна небезпека.

1.54 ударні БпЛА з Запорізької області летіли у напрямку Дніпропетровської.

1.55 помічена активність ворожої тактичної авіації на сході. Військові оголосили загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

2.05 ракетна небезпека виникла у Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

2.13 загроза ударних БпЛА виникла у Львівській та Івано-Франківській областях.

2.25 Повітряні сили оновили рух ворожих ударних БпЛА:

Тернопільщина - рух ударних БпЛА в західному напрямку.

Вінниччина - БпЛА північно-західним курсом.

Група ударних БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку.

БпЛА на межі Дніпропетровської та Харківської областей у північному напрямку.

2.40 ударний БпЛА прямує до Стрийського району Львівщини.

2.50 стало відомо, що безпілотники з Харківської області летять у напрямку Полтавщини.

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3.16 військові попросили мешканців Стрия перебувати в укриттях.

3.48 у Сумській та Чернігівській областях виникла ракетна небезпека.

О 3.52 стало відомо, що російські військові здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.

3.56 повітряники повідомили про крилаті ракети, що летять через Харківщину в напрямку Полтавщини.

4.01 крилата ракета летить на Дніпро.

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4.07 крилаті ракети летять через Сумщину в напрямку Полтавщини.

4.13 крилаті ракети на Полтавщині летять в південно-західному напрямку.

4.16 знову крилаті ракети летять через Сумщину в напрямку Полтавщини.

4.20 крилаті ракети з Полтавщини летять в напрямку Черкаської області.

4.26 чергова група ракет з Полтавщини летить в напрямку Черкаської області.

4.26 ракети з Черкаської області змінили курс на південь Київщини, а потім на Вінницьку область.

4.33 ударний БпЛА летить у напрямку Стрийського району Львівщини.

4.36 ракети на Вінниччині летять західному напрямку.

4.39 КР змінюють курс на Житомирщину.

4.41 Керована авіаційна ракета через Харківщину в напрямку Полтавщини.

4.44 ще КР з півдня Київщини у напрямку Вінниччини.

4.51 зліт трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

4.55 пуск Кинджалів.

4.59 балістика з Криму.

5.10 ракети змінили курс з Волині на Тернопільщину.

5.14 ударні БпЛА летять у напрямку міста Кременчук.

5.21 група крилатих ракет з Рівненщини летить на Львівщину.

6.21 пролунав відбій ракетної небезпеки та загрози ударних БпЛА у всіх областях.