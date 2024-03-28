Масштабная воздушная тревога: летели ударные БПЛА и ракеты

Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу. Около 4.00 стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Об угрозе сообщили в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.

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Позже дроны залетели и с юга. Продолжается опасность для Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

В 21:57 военные уточнили, что вражеские ударные БпЛА двигаются на Полтавщине в направлении Черкасской области; на Черниговщине/Сумщине в юго-западном направлении; в Николаевской области в направлении Кировоградской области и на границе Харьковской и Днепропетровской областей.

Также враждебные БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей курсируют в западном направлении, группа БПЛА из Херсона идет в направлении Днепропетровской области.

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В 22:11 об угрозе ударных БПЛА сообщили в Киевской области.

В 22:49 сообщили, что "Шахеды" из Черниговской области курсируют в направлении севера Киевщины. Также об угрозе сообщили в Кировоградской области.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

В 23:14 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в направлении города Черкасс. Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуке взрыва в городе.

В 23:24 предупредили об угрозе Кривой Рог.

В 23:35 сообщили об управляемых авиационных ракетах на Днепропетровщине в северном направлении.

В 23:48 сообщили о ракетах на Камянское.

В 23:55 воздушную тревогу объявили в Винницкой области из-за угрозы применения ударных БпЛА.

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00.05 стало известно об ударных БПЛА из Николаевской и Кировоградской областей в направлении Винницкой области.

00:27 движение ударных БпЛА было зафиксировано на юге Винницкой области, они летели в западном направлении.

00.48 В Черновицкой области возникла угроза применения ударных БПЛА.

1.05 возникла угроза ударных БПЛА Хмельнитчине.

1.27 Воздушные силы обновили направления движения ударных БПЛА:

Хмельницкая область - БпЛА в западном направлении.

Винниччина – БпЛА северо-западным курсом.

БпЛА из Кировоградской в направлении Винницкой области.

1.35 зафиксировано движение ударных БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области.

1:50 в Харьковской области возникла ракетная опасность.

1.54 ударные БПЛА из Запорожской области летели в направлении Днепропетровской.

1.55 подмечена активность вражеской тактической авиации на востоке. Военные объявили о угрозе применения авиационных средств поражения.

2.05 ракетная опасность возникла в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

2.13 угроза ударных БпЛА возникла во Львовской и Ивано-Франковской областях.

2.25 Воздушные силы обновили движение вражеских ударных БПЛА:

Тернопольщина – движение ударных БпЛА в западном направлении.

Винниччина – БпЛА северо-западным курсом.

Группа ударных БПЛА из Николаева в направлении Кировоградской области.

БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении.

БПЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей в северном направлении.

2.40 ударный БпЛА направляется в Стрыйский район Львовщины.

2:50 стало известно, что беспилотники из Харьковской области летят в направлении Полтавщины.

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3.16 военные попросили жителей Стрыя находиться в укрытиях.

3:48 в Сумской и Черниговской областях возникла ракетная опасность.

3.52 стало известно, что российские военные совершили пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Воздушные силы призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

3.56 воздушники сообщили о крылатых ракетах, летящих через Харьковщину в направлении Полтавщины.

4.01 крылатая ракета летит на Днепр.

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4.07 крылатые ракеты летят через Сумщину в направлении Полтавщины.

4.13 крылатые ракеты в Полтавской области летят в юго-западном направлении.

4.16 снова крылатые ракеты летят через Сумщину в направлении Полтавщины.

4.20 крылатые ракеты из Полтавщины летят в направлении Черкасской области.

4.26 следующая группа ракет из Полтавщины летит в направлении Черкасской области.

4:26 ракеты из Черкасской области изменили курс на юг Киевщины, а затем на Винницкую область.

4.33 ударный БпЛА летит по направлению к Стрыйскому району Львовщины.

4.36 ракеты в Винницкой области летят в западном направлении.

4.39 КР меняют курс на Житомирщину.

4.41 Управляемая авиационная ракета через Харьковщину в направлении Полтавщины.

4.44 еще КР с юга Киевщины в направлении Винницкой области.

4.51 слет трех МиГ-31К с аэродрома Саваслейко.

4.55 пуск Кинжалов.

4.59 баллистика из Крыма.

5.10 ракеты изменили курс с Волыни в Тернопольскую область.

5.14 ударные БпЛА летят в направлении города Кременчуга.

5.21 группа крылатых ракет из Ровенщины летят во Львовскую область.

6.21 раздался отбой ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА во всех областях.