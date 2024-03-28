У аварії автобуса Flixbus у Німеччині постраждали дві українки – МЗС

Посольство України в Німеччині отримало підтвердження про двох українок, які постраждали в результаті аварії автобуса Flixbus поблизу Лейпцига напередодні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ

Деталі: За даними українського посольства в Берліні, одну постраждалу українку госпіталізували одразу після ДТП. "Станом на зараз обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання", – додали в МЗС.

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Водночас, зазначило зовнішньополітичне відомство, німецькі правоохоронці встановлюють особу ще однієї загиблої у ДТП жінки.

"Посольство тримає справу на особливому контролі", – вказали в міністерстві.

Аварія автобуса Flixbus, який їхав у напрямку Мюнхена, сталась уранці 27 березня. Незадовго до прибуття до Лейпцига автобус із невідомих причин з'їхав з дороги, в'їхав у групу дерев і перекинувся.

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За даними поліції, в автобусі перебували 54 пасажири. Четверо загинули, ще 29 отримали поранення, з них шестеро перебувають у важкому стані.

62-річний водій автобуса Flixbus із Чехії перебуває під слідством.