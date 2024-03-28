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В аварии автобуса Flixbus в Германии пострадали две украинки – МИД

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 28 марта 2024, 22:58
В аварии автобуса Flixbus в Германии пострадали две украинки – МИД
Фото: DPA, Imago

Посольство Украины в Германии получило подтверждение о двух украинках, которые пострадали в результате аварии автобуса Flixbus вблизи Лейпцига накануне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел

Детали: По данным украинского посольства в Берлине, одну пострадавшую украинку госпитализировали сразу после ДТП. "По состоянию на сейчас обе гражданки Украины уже находятся по месту своего проживания", – добавили в МИД.

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В то же время, отметило внешнеполитическое ведомство, немецкие правоохранители устанавливают личность еще одной погибшей в ДТП женщины.

"Посольство держит дело на особом контроле", – указали в министерстве.

Авария автобуса Flixbus, который ехал в направлении Мюнхена, произошла утром 27 марта. Незадолго до прибытия в Лейпциг автобус по неизвестным причинам съехал с дороги, въехал в группу деревьев и перевернулся.

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По данным полиции, в автобусе находились 54 пассажира. Четверо погибли, еще 29 получили ранения, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

62-летний водитель автобуса Flixbus из Чехии находится под следствием.

Темы: ДТПГермания
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