Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві для навчань

Цього літа Нідерланди розгорнуть у Литві системи протиповітряної оборони Patriot, вони перебуватимуть у Литві кілька тижнів для навчань.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви

Дослівно: "В рамках ротаційної моделі протиповітряної оборони НАТО Нідерланди організують в Литві навчання, які будуть особливо важливими для зміцнення спільної протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу".

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Деталі: Литовське Міноборони подякувало своїм колегам з Нідерландів за це рішення.

Передісторія:

Як відомо, у неділю на півдні Литви почалися тижневі командні навчання армійської бригади Gelezinis Vilkas – "Залізний вовк".

Минулого тижня у Литві провели навчання для служб надзвичайних ситуацій за сценарієм реагування на витік радіації з білоруської АЕС. Схожі навчання проводили і в попередньому році.