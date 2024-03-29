Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві для навчань
П'ятниця, 29 березня 2024, 10:06
Цього літа Нідерланди розгорнуть у Литві системи протиповітряної оборони Patriot, вони перебуватимуть у Литві кілька тижнів для навчань.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви
Дослівно: "В рамках ротаційної моделі протиповітряної оборони НАТО Нідерланди організують в Литві навчання, які будуть особливо важливими для зміцнення спільної протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу".
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Деталі: Литовське Міноборони подякувало своїм колегам з Нідерландів за це рішення.
Передісторія:
- Як відомо, у неділю на півдні Литви почалися тижневі командні навчання армійської бригади Gelezinis Vilkas – "Залізний вовк".
- Минулого тижня у Литві провели навчання для служб надзвичайних ситуацій за сценарієм реагування на витік радіації з білоруської АЕС. Схожі навчання проводили і в попередньому році.
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