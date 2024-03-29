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Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві для навчань

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 10:06
Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві для навчань
Фото: getty Images

Цього літа Нідерланди розгорнуть у Литві системи протиповітряної оборони Patriot, вони перебуватимуть у Литві кілька тижнів для навчань.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви

Дослівно: "В рамках ротаційної моделі протиповітряної оборони НАТО Нідерланди організують в Литві навчання, які будуть особливо важливими для зміцнення спільної протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу".

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Деталі: Литовське Міноборони подякувало своїм колегам з Нідерландів за це рішення.

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Теми: PatriotЛитваНідерланди
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