Нидерланды развернут системы Patriot в Литве для учений

Этим летом Нидерланды развернут в Литве системы противовоздушной обороны Patriot, они будут находиться в Литве несколько недель для учений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы

Дословно: "В рамках ротационной модели противовоздушной обороны НАТО Нидерланды организуют в Литве учения, которые будут особенно важными для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса".

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Детали: Литовское Минобороны поблагодарило своих коллег из Нидерландов за это решение.

Предистория:

Как известно, в воскресенье на юге Литвы начались недельные командные учения армейской бригады Gelezinis Vilkas – "Железный волк".

На прошлой неделе в Литве провели учения для служб чрезвычайных ситуаций по сценарию реагирования на утечку радиации с белорусской АЭС. Похожие учения проводили и в предыдущем году.