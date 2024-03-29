Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды развернут системы Patriot в Литве для учений

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 29 марта 2024, 10:06
Нидерланды развернут системы Patriot в Литве для учений
Фото: getty Images

Этим летом Нидерланды развернут в Литве системы противовоздушной обороны Patriot, они будут находиться в Литве несколько недель для учений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы

Дословно: "В рамках ротационной модели противовоздушной обороны НАТО Нидерланды организуют в Литве учения, которые будут особенно важными для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса".

Реклама:

Детали: Литовское Минобороны поблагодарило своих коллег из Нидерландов за это решение.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: PatriotЛитваНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Patriot
Кулеба призвал Запад обеспечить Украину ПВО: Дайте нам эти проклятые Patriot
Олещук: Patriot продолжает вести работу в определенных районах прифронтовых территорий
Уничтожь меня быстро. Как "Калибры" и "Искандеры" охотятся на макеты HIMARS, гаубиц и танков
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: