Рада може розглядати мобілізацію в сесійній залі до кількох тижнів – Стефанчук

Верховна Рада може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі впродовж одного – кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, за відсутності цього - розглянуть швидше.

Джерело: Голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, це (розгляд проєкту закону в сесійній залі – ред.) може зайняти тиждень або декілька тижнів. Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки".

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Деталі: Водночас Стефанчук зазначив, що Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань національної, безпеки, оборони і розвідки, а також підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.

У цьому контексті спікер українського парламенту підкреслив, що комітет, імовірно, цього тижня завершить розгляд усіх правок.

"Щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця, думаю, ми одразу можемо розглядати питання щодо можливості внесення цього законопроєкту в зал. Зараз я не готовий назвати терміни, бо ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом. Щодо дискутивних положень були або зміни, або відхилення. Як тільки буде кінцева картина, одразу законопроєкт буде винесено в зал", – додав Голова ВР.

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