Рада може розглядати мобілізацію в сесійній залі до кількох тижнів – Стефанчук
Верховна Рада може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі впродовж одного – кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, за відсутності цього - розглянуть швидше.
Джерело: Голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, це (розгляд проєкту закону в сесійній залі – ред.) може зайняти тиждень або декілька тижнів. Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки".
Деталі: Водночас Стефанчук зазначив, що Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань національної, безпеки, оборони і розвідки, а також підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.
У цьому контексті спікер українського парламенту підкреслив, що комітет, імовірно, цього тижня завершить розгляд усіх правок.
"Щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця, думаю, ми одразу можемо розглядати питання щодо можливості внесення цього законопроєкту в зал. Зараз я не готовий назвати терміни, бо ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом. Щодо дискутивних положень були або зміни, або відхилення. Як тільки буде кінцева картина, одразу законопроєкт буде винесено в зал", – додав Голова ВР.
Передісторія:
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.
- Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки напрацьовує проєкт до розгляду в другому читанні з 27 лютого.
- Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
- Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
- На засіданні 29 березня члени комітету планують завершити розгляд усіх правок до другого читання проєкту закону.