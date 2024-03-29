Рада может рассматривать мобилизацию в сессионном зале до нескольких недель - Стефанчук

Верховная Рада может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение одной - нескольких недель, если народные депутаты будут настаивать на всех правках, при отсутствии этого - рассмотрят быстрее.

Источник: Председатель ВР Руслан Стефанчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Если депутаты будут настаивать на всех правках, это (рассмотрение проекта закона в сессионном зале - ред.) может занять неделю или несколько недель. Если нет, если будут удовлетворены все позиции, которые коллеги отстояли на комитете, тогда рассмотрение этого проекта состоится в более сжатые сроки".

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Детали: В то же время Стефанчук отметил, что Рада начнет рассмотрение законопроекта о мобилизации в сессионном зале, когда его финальная версия будет наработана Комитетом по вопросам национальной, безопасности, обороны и разведки, а также подготовлены выводы лингвистической и юридической экспертиз.

В этом контексте спикер украинского парламента подчеркнул, что комитет, вероятно, на этой неделе завершит рассмотрение всех правок.

"Как только будет готова финальная сравнительная таблица, думаю, мы сразу можем рассматривать вопрос о возможности внесения этого законопроекта в зал. Сейчас я не готов назвать сроки, потому что еще нет завершенного продукта. Но я знаю, что многие вещи, которые были в проекте, поддержаны комитетом. По дискуссионным положениям были или изменения, или отклонения. Как только будет конечная картина, сразу законопроект будет вынесен в зал", - добавил Глава ВР.

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