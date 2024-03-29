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В британській армії військовим дозволили носити вуса та бороди

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 13:07
В британській армії військовим дозволили носити вуса та бороди
Фото: Getty Images

Британська армія оновила правила щодо зовнішнього вигляду військових, у сухопутних військах солдатам і офіцерам офіційно дозволили носити вуса і бороди за умови, що вони будуть охайними і доглянутими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ВВС

Деталі: Втім, в окремих випадках від військових можуть вимагати голитися "коли цього будуть вимагати обставини".

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Зміни стали результатом багаторічної дискусії щодо цього питання. Речник збройних сил пояснив, що в армії вирішили "дослухатися до своїх людей і діяти". Серед іншого, вважається, що менш жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду будуть додатковим стимулом для громадян йти на контрактну службу. 

Ще минулого року на користь змін висловлювався міністр оборони Грант Шаппс, назвавши дивною ситуацію, коли з рекрутингом до армії є проблеми, але при цьому когось можуть не взяти суто через те, що кандидат не хоче відмовлятися від звичного образу. 

До цього у сухопутних військах були винятки з правил для послідовників деяких релігій, також з умовою, що борода "не створює ризику для ефективності, здоров’я та безпеки".

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При цьому, на флоті і в повітряних силах вимоги були менш жорсткими вже багато років. 

Нагадаємо: Раніше вуса та бороди дозволили військовим армій Данії, Німеччини, Бельгії, дискусія триває також у Фінляндії

Теми: Велика Британія
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