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В британской армии военным впервые разрешили носить усы и бороды

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 29 марта 2024, 13:07
В британской армии военным впервые разрешили носить усы и бороды
Фото: Getty Images

Британская армия обновила правила относительно внешнего вида военных, в сухопутных войсках солдатам и офицерам официально разрешили носить усы и бороды при условии, что они будут опрятными и ухоженными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ВВС

Детали: Впрочем, в отдельных случаях от военных могут требовать бриться "когда этого будут требовать обстоятельства".

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Изменения стали результатом многолетней дискуссии по этому вопросу. Представитель вооруженных сил объяснил, что в армии решили "прислушаться к своим людям и действовать". Среди прочего, считается, что менее жесткие требования к внешнему виду будут дополнительным стимулом для граждан идти на контрактную службу.

Еще в прошлом году в пользу изменений высказывался министр обороны Грант Шаппс, назвав странной ситуацию, когда с рекрутингом в армии есть проблемы, но при этом кого-то могут не взять сугубо из-за того, что кандидат не хочет отказываться от привычного образа.

До этого в сухопутных войсках были исключения из правил для последователей некоторых религий, также с условием, что борода "не создает риска для эффективности, здоровья и безопасности".

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При этом на флоте и в воздушных силах требования были менее жесткими уже много лет.

Напомним: Ранее усы и бороды разрешили военным армий Дании, Германии, Бельгии, дискуссия продолжается также в Финляндии.

Темы: Великобритания
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