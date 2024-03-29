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На сході невеликий дощ, в інших областях сухо: прогноз погоди на вихідні

"Українська правда"П'ятниця, 29 березня 2024, 13:20
На сході невеликий дощ, в інших областях сухо: прогноз погоди на вихідні
Фото ілюстративне

На вихідних, 30 та 31 березня, в Україні погода буде сухою і теплою, лише на сході в суботу пройде невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру 

Деталі: За прогнозами синоптиків, 30 березня очікується, що температура вночі буде 3-8° тепла, вдень 16-21°, на заході країни до 24°, на високогір'ї Карпат і узбережжі морів 11-16°.

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Вітер переважно південний (у східних областях північно-західний), 7-12 м/с, у Карпатах, вночі та на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині та Донеччині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в суботу, 30 березня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 18-20°.

У неділю, 31 березня, в Україні дощів не очікується. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на сході країни 2-7° тепла; вдень 19-24°, у західних областях до 26°, на узбережжях морів 13-18°.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в неділю, 31 березня, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

Теми: погода
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