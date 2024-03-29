На востоке небольшой дождь, в остальных областях сухо: прогноз погоды на выходные

На выходных, 30 и 31 марта, в Украине погода будет сухой и теплой, лишь на востоке в субботу пройдет небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: По прогнозам синоптиков, 30 марта ожидается, что температура ночью будет 3-8° тепла, днем 16-21°, на западе страны до 24°, на высокогорье Карпат и побережье морей 11-16°.

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Ветер преимущественно южный (в восточных областях северо-западный), 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и на Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье, Харьковщине и Донетчине местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в субботу, 30 марта, переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 18-20°.

В воскресенье, 31 марта, в Украине дождей не ожидается. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на востоке страны 2-7° тепла; днем 19-24°, в западных областях до 26°, на побережьях морей 13-18°.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в воскресенье, 31 марта, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.