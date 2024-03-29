ЗМІ: Польські асоціації підтвердили дивну поведінку польського чиновника на переговорах з Києвом

Представники польських асоціацій, присутні на переговорах урядових делегацій України та Польщі щодо торгівлі і транзиту, підтверджують свідчення про дивну поведінку заступника міністра сільського господарства Міхала Колодзейчака.

Джерело: "Європейська правда", коментарі польських учасників зустрічі на умовах анонімності наводить Onet

Деталі: Один з учасників сказав, що сторони вже були дуже близькі до компромісу, коли "раптом стався вибух з боку Міхала".

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За його словами, протягом годин зустрічі Колодзейчак "постійно виходив і заходив" у переговорну кімнату, щось читав у смартфоні і "займався чим завгодно, окрім розмови".

"Коли ми вже рухалися до фіналу переговорів і міністр Секерський (польський міністр сільського господарства – Ред.) ненадовго вийшов з кімнати, Міхал раптом накинувся на представників української делегації, які – маю зазначити – були дуже добре готові до цієї зустрічі. Вони під час презентації показали, скільки зерна законтрактовано і пояснювали, що не можуть порушити контракти, укладені рік тому.

Вони хотіли, щоб Польща дозволила транзит цих кількасот тонн… Ці слова, скоріш прохання від українців про дозвіл на транзит через Польщу стали моментом, коли заступник міністра почав атаку", – цитує видання цього учасника зустрічі.

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"Ми знаємо, як Міхал може поводитися, але для когось, хто зустрівся з ним вперше, це могло бути шоком… Це виглядало погано, тому що після "виступу" Колодзейчака нитку порозуміння було втрачено. Звісно, свої аргументи потрібно наводити твердо, але не потрібно вдаватися до агресії. Не знаю, чи закінчилась би зустріч домовленістю, але дії заступника міністра точно не наблизили нас до неї", – прокоментував інший учасник зустрічі.

Він додав, що польські асоціації після переговорів говорили з Колодзейчаком про цей епізод і "сподіваються, що щось зміниться".

Нагадаємо, спершу свідчення про дивну поведінку заступника міністра сільського господарства Польщі на переговорах у середу з’явилися від українських асоціацій, які були присутні на зустрічі ("ЄвроПравда" наводила їх у статті "Варшава йде на загострення").

Колодзейчак після розголосу назвав слова про його неадекватну поведінку спробою дискредитувати його та виключити з переговорного процесу.