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СМИ: Польские ассоциации подтвердили странное поведение польского чиновника на переговорах с Киевом

Мария Емец, Александр ШумилинПятница, 29 марта 2024, 17:06
СМИ: Польские ассоциации подтвердили странное поведение польского чиновника на переговорах с Киевом
Фото: Getty Images

Представители польских ассоциаций, присутствующие на переговорах правительственных делегаций Украины и Польши по торговле и транзиту, подтверждают свидетельства о странном поведении заместителя министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака.

Источник: "Европейская правда", комментарии польских участников встречи на условиях анонимности приводит Onet

Детали: Один из участников сказал, что стороны уже были очень близки к компромиссу, когда "вдруг произошел взрыв со стороны Михала".

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По его словам, в течение часов встречи Колодзейчак "постоянно выходил и заходил" в переговорную комнату, что-то читал в смартфоне и "занимался чем угодно, кроме разговора".

"Когда мы уже двигались к финалу переговоров и министр Секерский (польский министр сельского хозяйства – Ред.) ненадолго вышел из комнаты, Михал вдруг набросился на представителей украинской делегации, которые – должен отметить – были очень хорошо готовы к этой встрече. Они во время презентации показали, сколько зерна законтрактовано и объясняли, что не могут нарушить контракты, заключенные год назад.

Они хотели, чтобы Польша разрешила транзит этих несколько сотен тонн... Эти слова, скорее просьба от украинцев о разрешении на транзит через Польшу стали моментом, когда заместитель министра начал атаку", – цитирует издание этого участника встречи.

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"Мы знаем, как Михал может вести себя, но для кого-то, кто встретился с ним впервые, это могло быть шоком... Это выглядело плохо, потому что после "выступления" Колодзейчака нить взаимопонимания была потеряна. Конечно, свои аргументы нужно приводить решительно, но не нужно прибегать к агрессии. Не знаю, закончилась бы встреча договоренностью, но действия заместителя министра точно не приблизили нас к ней", – прокомментировал другой участник встречи.

Он добавил, что польские ассоциации после переговоров говорили с Колодзейчаком об этом эпизоде и "надеются, что что-то изменится".

Напомним, сначала свидетельства о странном поведении заместителя министра сельского хозяйства Польши на переговорах в среду появились от украинских ассоциаций, которые присутствовали на встрече ("ЕвроПравда" приводила их в статье "Варшава идет на обострение").

Колодзейчак после огласки назвал слова о его неадекватном поведении попыткой дискредитировать его и исключить из переговорного процесса.

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