Зеленський звільнить двох заступників Єрмака – джерела

Президент Володимир Зеленський планує звільнити двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака: Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Джерело: співрозмовники УП в команді президента

Пряма мова: "Офіційна інформація про це з'явиться або ввечері п'ятниці або в найближчі дні".

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Деталі: Також джерела УП говорять про те, що крім звільнень Смирнова та Дніпрова наразі розглядається можливе звільнення ще одорго заступника Єрмака Андрія Сибіги.

За даними "Української правди", на заміну вищевказаним посадовим особам Офіс президента розглядає таких кандидатів: Ірина Мудра на місце Смирнова (до 29 березня 2024 року обіймала посаду заступниці міністра юстиції Малюськи), на місце Сибіги – Микола Точицький (заступник міністра закордонних справ Дмитра Кулеби) та Олена Ковальська (нині керівниця Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики) замість Дніпрова.

Довідково: Дніпров був призначений заступником керівника Офісу президента 9 липня 2021 року. Смирнов працює на цій посаді з 10 вересня 2019 року. Згідно з інформацію на сайті президента у Єрмака 10 заступників.

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Як писала "Українська правда", Смирнов на Банковій відповідав за суди. Дніпров займався питаннями культури та спорту. Сибіга є дипломатом і, за даними джерел УП, планує повернутися на роботу в структуру МЗС.