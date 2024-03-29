На Закарпатті через зсув ґрунту пошкоджені дороги державного значення
П'ятниця, 29 березня 2024, 19:21
Рясні опади спричинили зсув ґрунту в кількох населених пунктах Рахівського району на Закарпатті, внаслідок цього пошкоджені дороги державного значення.
Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита
Пряма мова: "Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту "Драгобрат".
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Через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів".
Деталі: Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Відповідні служби працюють на місцях.
Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає – повідомляє місцева влада.
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