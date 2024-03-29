На Закарпатті через зсув ґрунту пошкоджені дороги державного значення

ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ВІКТОРА МИКИТИ

Рясні опади спричинили зсув ґрунту в кількох населених пунктах Рахівського району на Закарпатті, внаслідок цього пошкоджені дороги державного значення.

Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита

Пряма мова: "Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту "Драгобрат".

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Через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів".

Фото з Telegram-каналу Віктора Микити

Фото з Telegram-каналу Віктора Микити

Деталі: Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Відповідні служби працюють на місцях.

Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає – повідомляє місцева влада.

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