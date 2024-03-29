На Закарпатье из-за оползня повреждены дороги государственного значения
Обильные осадки повлекли за собой сдвиг почвы в нескольких населенных пунктах Раховского района на Закарпатье, вследствие этого повреждены дороги государственного значения.
Источник: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита
Прямая речь: "Разрушение природного характера произошло в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. В частности, повторное смещение зафиксировали в Карпатском биосферном заповеднике неподалеку от курорта "Драгобрат".
Из-за схождения грунтов разрушений получили лесные дороги и автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов".
Детали: Специалисты устанавливают масштабы разрушений. Подходящие службы работают на местах.
Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет – сообщают местные власти.