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На Закарпатье из-за оползня повреждены дороги государственного значения

Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 19:21
На Закарпатье из-за оползня повреждены дороги государственного значения
ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА ВИКТОРА МИКИТЫ

Обильные осадки повлекли за собой сдвиг почвы в нескольких населенных пунктах Раховского района на Закарпатье, вследствие этого повреждены дороги государственного значения.

Источник: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита

Прямая речь: "Разрушение природного характера произошло в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. В частности, повторное смещение зафиксировали в Карпатском биосферном заповеднике неподалеку от курорта "Драгобрат".

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Из-за схождения грунтов разрушений получили лесные дороги и автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов".

 
Фото с Telegram-канала Виктора Микиты
 
Фото с Telegram-канала Виктора Микиты

Детали: Специалисты устанавливают масштабы разрушений. Подходящие службы работают на местах.

Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет – сообщают местные власти. 

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Фото с Telegram-канала Виктора Микиты

Темы: Закарпатье
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