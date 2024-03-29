Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Італійські винищувачі перехопили літаки росіян у Балтійському морі

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 29 березня 2024, 21:24
Італійські винищувачі перехопили літаки росіян у Балтійському морі
Винищувач Італійськb Військово-повітряних сил. Фото: ВПС Італії в Twitter (X)

Італійські Військово-повітряні сили за останні 24 години двічі піднімали в повітря винищувачі для перехоплення російських літаків у Балтійському морі.

Джерело: "Європейська правда", комюніке ВПС Італії

Деталі: Зазначається, що винищувачі Eurofighter італійської авіації, що входять до складу 4-ї авіаційної тактичної групи, яка дислокується на польській базі в Мальборку, "здійснили подвійне перехоплення російських літаків у Балтійському морі".

Реклама:

Командний центр НАТО у німецькому місті Юдем оголошував тривогу ввечері 28 березня та вранці 29-го через сигнал про невпізнаний літак, який пролітав над міжнародними водами Балтійського моря.

Після того, як літаки ідентифікували як російські, італійські винищувачі повернулись на свою базу в Мальборку, додали у ВПС Італії.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

Уранці 29 березня Польща піднімала в повітря власні і союзницькі літаки на тлі активності дальньої авіації РФ, яка завдавала масованого удару по Україні.

Теми: ІталіяРосіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Італія
Мелоні: Погрози Путіна нас не лякають
Прем'єрка Італії проти відправки західних військ в Україну: Слід уникати ескалації
Парламент Італії схвалив участь країни у військовій місії в Червоному морі
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: