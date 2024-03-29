Італійські винищувачі перехопили літаки росіян у Балтійському морі

Італійські Військово-повітряні сили за останні 24 години двічі піднімали в повітря винищувачі для перехоплення російських літаків у Балтійському морі.

Джерело: "Європейська правда", комюніке ВПС Італії

Деталі: Зазначається, що винищувачі Eurofighter італійської авіації, що входять до складу 4-ї авіаційної тактичної групи, яка дислокується на польській базі в Мальборку, "здійснили подвійне перехоплення російських літаків у Балтійському морі".

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Командний центр НАТО у німецькому місті Юдем оголошував тривогу ввечері 28 березня та вранці 29-го через сигнал про невпізнаний літак, який пролітав над міжнародними водами Балтійського моря.

Після того, як літаки ідентифікували як російські, італійські винищувачі повернулись на свою базу в Мальборку, додали у ВПС Італії.

#NATO #AirPolicing

Nelle ultime 24 ore doppio #Scramble sulle acque internazionali del Mar Baltico per gli #Eurofighter della Task Force Air 4th Wing rischierata a Malbork 🇵🇱.

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🗞️➡️ https://t.co/3mGguhzYc1#AeronauticaMilitare pic.twitter.com/5ZLqqdUU0E ВІДЕО ДНЯ March 29, 2024

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

Уранці 29 березня Польща піднімала в повітря власні і союзницькі літаки на тлі активності дальньої авіації РФ, яка завдавала масованого удару по Україні.