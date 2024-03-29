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Лідер німецької опозиції заговорив про небезпеку поразки України у війні

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 29 березня 2024, 22:41
Лідер німецької опозиції заговорив про небезпеку поразки України у війні
ФРІДРІХ МЕРЦ, GETTY IMAGES

Очільник Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії в Німеччині, Фрідріх Мерц вважає, що загроза ймовірної поразки України в повномасштабній війні з Росією зросла.

Джерело: "Європейська правда", Фрідріх Мерц в інтерв’ю Welt am Sonntag

Деталі: На думку Мерца, небезпека того, що Україна зазнає поразки в російській агресивній війні, "зростає", і він спостерігає за подіями в Україні з "усе більшим занепокоєнням".

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Лідер ХДС вказав, що Росії не вдалось досягти військових цілей в Україні.

"Але Росія переорієнтувала всю свою економіку на військові рейки і виробляє зброю і боєприпаси в обсягах, що значно перевищують її поточні потреби. Це означає, що Росія масово переозброюється, набагато більше, ніж використовується у війні проти України", – додав він.

Мерц окремо наголосив на важливості можливої поставки крилатих ракет Taurus для України.

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"Крилаті ракети Taurus не є диво-зброєю. Але за допомогою них Україна могла б завдати сильного удару по лініях постачання російської армії", – вважає лідер німецької опозиції, що, за його словами, дуже важливо для успішної самооборони України.

Нагадаємо:

  • Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ситуація на полі бою в Україні загостриться, оскільки "жорстокість Путіна більше не має меж".
  • А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск стверджує, що Європа перебуває у передвоєнній епосі і треба морально звикнути до того, що "можливий буквально будь-який сценарій".

Теми: НімеччинаУкраїнаРосіявійна
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