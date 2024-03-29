Лидер немецкой оппозиции заговорил об опасности поражения Украины в войне

Глава Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц считает, что угроза вероятного поражения Украины в полномасштабной войне с Россией возросла.

Источник: "Европейская правда", Фридрих Мерц в интервью Welt am Sonntag

Детали: По мнению Мерца, опасность того, что Украина потерпит поражение в российской агрессивной войне, "растет", и он наблюдает за событиями в Украине с "все большим беспокойством".

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Лидер ХДС указал, что России не удалось достичь военных целей в Украине.

"Но Россия переориентировала всю свою экономику на военные рельсы и производит оружие и боеприпасы в объемах, значительно превышающих ее текущие потребности. Это означает, что Россия массово перевооружается, гораздо больше, чем используется в войне против Украины", – добавил он.

Мерц отдельно отметил важность возможной поставки крылатых ракет Taurus для Украины.

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"Крылатые ракеты Taurus не являются чудо-оружием. Но с помощью них Украина могла бы нанести сильный удар по линиям снабжения российской армии", – считает лидер немецкой оппозиции, что, по его словам, очень важно для успешной самообороны Украины.

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