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Лидер немецкой оппозиции заговорил об опасности поражения Украины в войне

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 29 марта 2024, 22:41
Лидер немецкой оппозиции заговорил об опасности поражения Украины в войне
ФРИДРИХ МЕРЦ, GETTY IMAGES

Глава Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц считает, что угроза вероятного поражения Украины в полномасштабной войне с Россией возросла.

Источник: "Европейская правда", Фридрих Мерц в интервью Welt am Sonntag

Детали: По мнению Мерца, опасность того, что Украина потерпит поражение в российской агрессивной войне, "растет", и он наблюдает за событиями в Украине с "все большим беспокойством".

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Лидер ХДС указал, что России не удалось достичь военных целей в Украине.

"Но Россия переориентировала всю свою экономику на военные рельсы и производит оружие и боеприпасы в объемах, значительно превышающих ее текущие потребности. Это означает, что Россия массово перевооружается, гораздо больше, чем используется в войне против Украины", – добавил он.

Мерц отдельно отметил важность возможной поставки крылатых ракет Taurus для Украины.

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"Крылатые ракеты Taurus не являются чудо-оружием. Но с помощью них Украина могла бы нанести сильный удар по линиям снабжения российской армии", – считает лидер немецкой оппозиции, что, по его словам, очень важно для успешной самообороны Украины.

Напомним:

  • Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация на поле боя в Украине обострится, поскольку "жестокость Путина больше не имеет границ".
  • А премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что Европа находится в предвоенной эпохе и надо морально привыкнуть к тому, что "возможен буквально любой сценарий".

Темы: ГерманияУкраинаРосcиявойна
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