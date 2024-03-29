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У Польщі в ДТП помер 18-річний українець, який втікав від поліції

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 березня 2024, 23:17
У Польщі в ДТП помер 18-річний українець, який втікав від поліції
Фото - PAP. Darek Delmanowicz

У польському місті Ополе 18-річний громадянин України загинув у ДТП, тікаючи від поліції.

Джерело: РАР з посиланням на польських правоохоронців, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Незадовго до опівночі 28 березня поліцейський патруль в Ополе, що на півдні Польщі, помітив автомобіль, який неправильно керував. Поліцейські наказали водієві зупинитися, але той продовжував їхати в напрямку центру міста.

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Авто продовжило тікати від поліції, яка перекрила частину дороги, розігналось до швидкості близько 200 км/год і врізалось в придорожній стовп.

Постраждалого хлопця доставили до лікарні, де він помер, попри зусилля лікарів. Поліція Ополе з'ясовує обставини інциденту та причини поведінки водія, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в ДТП у Сілезькому воєводстві Польщі загинули троє українців.

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В аварії автобуса Flixbus у Німеччині цього тижня, за даними українського МЗС, постраждали дві українки.

Теми: ДТППольщаполіція
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