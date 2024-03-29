В Польше в ДТП скончался 18-летний украинец, убегавший от полиции

В польском городе Ополе 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.

Источник: РАР со ссылкой на польских правоохранителей, сообщает "Европейская правда"

Детали: Незадолго до полуночи 28 марта полицейский патруль в Ополе, что на юге Польши, заметил автомобиль, который неправильно управлял. Полицейские приказали водителю остановиться, но тот продолжал ехать в направлении центра города.

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Авто продолжило убегать от полиции, которая перекрыла часть дороги, разогналось до скорости около 200 км/ч и врезалось в придорожный столб.

Пострадавшего парня доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Полиция Ополе выясняет обстоятельства инцидента и причины поведения водителя, говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2023 года в ДТП в Силезском воеводстве Польши погибли трое украинцев.

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