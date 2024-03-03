У Феодосії знищено нафтопровід окупантів - кримські партизани

Кримська партизанська група "АТЕШ" заявила, що у Феодосії в ніч на 3 березня знищено нафтопровід окупантів.

Джерело: "АТЕШ"

Деталі: Партизани повідомляють, що дізналися інформацію від своїх агентів в окупаційних "органах влади", і що у Феодосії вночі був приліт по нафтопроводу.

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За їхніми словами, наслідки усували до самого ранку, і збитки "колосальні".

Що передувало: Повідомлялося, що в тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня прогриміли вибухи.

Міноборони Росії потім заявило, що вночі 3 березня над тимчасово окупованим Кримом нібито було знищено 38 українських безпілотників.