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В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи

Катерина ТищенкоНеділя, 3 березня 2024, 20:57
В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи
фото ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи в Одесі на місці влучання "Шахеда" в багатоповерхівку завершено: загинули 12 людей, серед яких 5 дітей.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "В Одесі рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.

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Рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини – дівчинки 2016 року народження. Найменшій жертві цього терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього 4 місяці.

Дякую кожному, хто у ці дні був на місці події, був поруч із потерпілими".

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Деталі: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинули пʼятеро дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Клименко також повідомив, що серед 16 поранених внаслідок російської атаки в Кураховому на Донеччині – 2 дитини 2006 та 2009 років народження.

Що передувало: У неділю ввечері під завалами багатоповерхівки в Одесі, куди в ніч на суботу влучив "Шахед", знайшли тіла 10-річного хлопчика та його 8-річної сестри, таким чином кількість жертв зросла до 12.

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Теми: Одесабезпілотникидітивійна
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