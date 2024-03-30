Росіяни запускали по Україні ударні безпілотники

У ніч на 30 березня з півдня виникла загроза застосування ударних БпЛА у Херсонській області. Згодом повітряна тривога поширилася на Одеську область і тривала до 3.21.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: За інформацією військових, декілька груп БпЛА з Херсонської області летять у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.

Реклама:

Мапа alerts.in.ua

00.30 військові повідомили про БпЛА в Софіївському районі Дніпропетровської області, їхній курс північний.

Також зафіксовано БпЛА в районі Нікополя, вони постійно змінюють курс.

1.09 стало відомо про БпЛА, які летять через Дніпропетровську область, курсом на північ

ВІДЕО ДНЯ

1.50 групи безпілотників зафіксували в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північний.

Також БпЛА летить на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс також північний.

2.05 стало відомо про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, Татарбунарський район.

2.30 ПС оновили напрямки руху "Шахедів":

Чергова група БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини (Татарбунарський район)

БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний.

БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс північно-східний.

БпЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області, курс північний (Кременчук)

2.56 повітряники попросили мешканців Одеси перебувати в укриттях, а також повідомили про БпЛА в напрямку Одеси.

Окрім цього БпЛА зафіксовані в Козельщинському районі Полтавської області, курс північний.

3.21 пролунав відбій повітряної тривоги.