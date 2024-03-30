Росіяни запускали по Україні ударні безпілотники
У ніч на 30 березня з півдня виникла загроза застосування ударних БпЛА у Херсонській області. Згодом повітряна тривога поширилася на Одеську область і тривала до 3.21.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: За інформацією військових, декілька груп БпЛА з Херсонської області летять у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.
00.30 військові повідомили про БпЛА в Софіївському районі Дніпропетровської області, їхній курс північний.
Також зафіксовано БпЛА в районі Нікополя, вони постійно змінюють курс.
1.09 стало відомо про БпЛА, які летять через Дніпропетровську область, курсом на північ
1.50 групи безпілотників зафіксували в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північний.
Також БпЛА летить на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс також північний.
2.05 стало відомо про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, Татарбунарський район.
2.30 ПС оновили напрямки руху "Шахедів":
- Чергова група БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини (Татарбунарський район)
- БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний.
- БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс північно-східний.
- БпЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області, курс північний (Кременчук)
2.56 повітряники попросили мешканців Одеси перебувати в укриттях, а також повідомили про БпЛА в напрямку Одеси.
Окрім цього БпЛА зафіксовані в Козельщинському районі Полтавської області, курс північний.
3.21 пролунав відбій повітряної тривоги.