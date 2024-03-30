Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запускали по Україні ударні безпілотники

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 00:25
Росіяни запускали по Україні ударні безпілотники
Фото: Getty Images

У ніч на 30 березня  з півдня виникла загроза застосування ударних БпЛА у Херсонській області. Згодом повітряна тривога поширилася на Одеську область і тривала до 3.21.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: За інформацією військових, декілька груп БпЛА з Херсонської області летять у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.

Реклама:
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

00.30 військові повідомили про БпЛА в Софіївському районі Дніпропетровської області, їхній курс північний.

Також зафіксовано БпЛА в районі Нікополя, вони постійно змінюють курс.

1.09 стало відомо про БпЛА, які летять через Дніпропетровську область, курсом на північ

ВІДЕО ДНЯ

1.50 групи безпілотників зафіксували в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північний.

Також БпЛА летить на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс також північний.

2.05 стало відомо про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, Татарбунарський район.

2.30 ПС оновили напрямки руху "Шахедів":

  • Чергова група БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини (Татарбунарський район)
  • БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний.
  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс північно-східний.
  • БпЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області, курс північний (Кременчук)

2.56 повітряники попросили мешканців Одеси перебувати в укриттях, а також повідомили про БпЛА в напрямку Одеси.

Окрім цього БпЛА зафіксовані в Козельщинському районі Полтавської області, курс північний.

3.21 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: безпілотникивійнаШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

безпілотники
В Одесі під час атаки безпілотників працювала ППО. Зникло світло та вода
Зеленський розповів, як у США відреагували на атаки України по російських НПЗ
ЗМІ: Російський безпілотник пролетів 23 кілометри над Румунією перед падінням
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: