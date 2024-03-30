Россияне запускали по Украине ударные беспилотники

В ночь на 30 марта с юга возникла угроза применения ударных БПЛА в Херсонской области. Потом воздушная тревога распространилась на Одесскую область и продолжалась до 3:21.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации военных, несколько групп БпЛА из Херсонской области летят в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

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00:30 военные сообщили о БпЛА в Софиевском районе Днепропетровской области, их курс северный.

Также зафиксирован БПЛА в районе Никополя, они постоянно меняют курс.

1.09 стало известно о БпЛА, летящих через Днепропетровскую область, курсом на север

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1.50 группы беспилотников зафиксировали в Софиевском районе Днепропетровской области, курс северный.

Также БПЛА летит на границы Днепропетровской и Полтавской областей, курс также северный.

2:05 стало известно о БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области, Татарбунарский район.

2.30 ПС обновили направления движения "Шахедов":

Очередная группа БпЛА по Черному морю в направлении Одесщины (Татарбунарский район)

БПЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.

БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс северо-восточный.

БпЛА в Александрийском районе Кировоградской области, курс северный (Кременчуг).

2:56 воздушники попросили жителей Одессы находиться в укрытиях, а также сообщили о БпЛА в направлении Одессы.

Кроме этого, БпЛА зафиксированы в Козельщинском районе Полтавской области, курс северный.

3.21 раздался отбой воздушной тревоги.