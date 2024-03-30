В Україні вдруге за день масштабна тривога через загрозу балістики
Субота, 30 березня 2024, 10:57
У південних та східних областях України вдруге за день оголошена повітряна тривога.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: "Червоними" вранці 30 березня стали Полтавська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області.
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Військові повідомили про можливе застосування росіянами балістичного озброєння.
Українців просять перебувати у безпечних місцях.
Оновлено: Пізніше була оголошена ще одна тривога.
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Військові попереджають про загрозу балістики з Криму.
До областей з тривогами додалися Чернігівська, Сумська, Одеська області.