В Україні вдруге за день масштабна тривога через загрозу балістики

У південних та східних областях України вдруге за день оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: "Червоними" вранці 30 березня стали Полтавська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області.

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Військові повідомили про можливе застосування росіянами балістичного озброєння.

Українців просять перебувати у безпечних місцях.

Оновлено: Пізніше була оголошена ще одна тривога.

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Військові попереджають про загрозу балістики з Криму.

До областей з тривогами додалися Чернігівська, Сумська, Одеська області.