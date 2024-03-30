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В Україні вдруге за день масштабна тривога через загрозу балістики

Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 10:57
В Україні вдруге за день масштабна тривога через загрозу балістики

У південних та східних областях України вдруге за день оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: "Червоними" вранці 30 березня стали Полтавська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області.

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Військові повідомили про можливе застосування росіянами балістичного озброєння.

Українців просять перебувати у безпечних місцях.

Оновлено: Пізніше була оголошена ще одна тривога.

ВІДЕО ДНЯ

Військові попереджають про загрозу балістики з Криму.

До областей з тривогами додалися Чернігівська, Сумська, Одеська області.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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